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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فتحي يكشف قصة زواجه من نسرين .. فيديو

الفنان أحمد فتحي
الفنان أحمد فتحي

كشف الفنان أحمد فتحي، قصة زواجه من زوجته نسرين، قائلاً "جوازتي كانت صالونات .. وابتدت الحكاية لما كنت بحضر فرح واحد صاحبي .. وبعدها صاحبي دا جيه وقالي مش عاوز تتجوز .. والعروسة كانت أخت مراته .. وكان أول مرة اشوفها في كتب كتابه".

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وأضاف "أحمد فتحي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تحدث مع زوجته في فرح اختها في بداية الأمر ولفت انتباهه شيء هام جدا تجاهها وهو القناعة، موضحاً أنه شرح لها كافة ظروفه ورضيت بذلك.

وتابع الفنان أحمد فهمي أن والدة زوجته لم تكن موافقة علي هذه الزيجة وخاصة أن شقته في إمبابة كانت ٥٠ مترا فقط وهم يعيشون في منزل ٢٥٠ مترا.

احمد فتحي الفنان احمد فتحى قصة زواجه الحياة الفضائية زوجة أحمد فتحي

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