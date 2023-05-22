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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فتحي يكشف عن أول مهنة عمل بها .. فيديو

أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف الفنان أحمد فتحي، عن أول مهنة قام بالعمل فيها في بداية حياته العملية، قائلاً "كنت في نهاية العام الدراسي بالصف الثالث الاعدادي وعاوز اشتغل في الصيف زي اي شاب .. ورحت اشتغل في نادي الترسانة .. وطلعنا كل الكراسي والتربيزات في اليوم دا ومن بعدها تعبت ومرحتش تاني".

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أحمد فتحي يتحدث عن نشأته وعلاقته بزملائه وأمنيته الفنية مع عمرو الليثي

وأضاف "أحمد فتحي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنه كان يدرس في كلية سياحة وفنادق، وصديقه قام بفتح كافتريا وكان بها "عربية كبده" فطلب منه صديقه بالعمل عليها وبالفعل عمل عليها لمدة أسبوع واحد ومن ثم ترك العمل معه.

وتابع الفنان أحمد فتحي، أنه عمل  مندوب مبيعات داخل شركة شيكولاته كبيرة لمدة ٦ أشهر، وكان يقوم بالتوزيع في إحدى المناطق وقابل زميله الفنان سامح حسين وأخذ يتحدث معه وفي النهاية قال له إلي اين تذهب، فرد الآخر بأنه سيذهب إلي الأوبرا، موضحاً "انت كده هتركب مترو .. فرد سامح وقاله المترو بجنيه .. فأنا هركب اتوبيس بربع جنيه".

احمد فتحي الصف الثالث الإعدادي الفنان احمد فتحى الفنان سامح حسين برنامج واحد من الناس عربية كبدة قناة الحياة مندوب مبيعات

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