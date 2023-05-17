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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فتحي يتحدث عن نشأته وعلاقته بزملائه وأمنيته الفنية مع عمرو الليثي

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد المقبل يحل النجم أحمد فتحي ضيفًا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، ويكشف أحمد خلال الخلقة أسرار وكواليس خاصة عن نشأته بحي امبابة وذكريات الطفولة والشباب ، وعدم تفوقه بالدراسة ، كما يكشف ان الفنان محمد هنيدي كان جاره في الشارع الموازي  . 

كما يتحدث عن حياته الخاصة  ورحيل والده العام الماضي وتأثير ذلك عليه وعلاقته بوالدته وكفاحه في حياته وكيف تعرف علي زوجته نسرين ، وايضا تعرضه لأزمة مالية وترك التمثيل وسافر للخارج واشتغل في العديد من المهن وباع موبايلات وعن عودته مرة اخري الي مصر.

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كما تتناول الحلقة الرد علي العديد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمشواره الفني ، ومنها دور العفريت فى فيلم الحرب العالمية الثالثة .. وهل كانوا بيرشوه لمدة 3 ساعات قبل التصوير ، وحلمه ان يجسد شخصية مريض بالتوحد ؟ وخوفه من ركوب الاسانسير ومشكلته مع السفر لمسافات طويلة ) وهل فكر في ان يعمل ريجيم ؟

وعلاقته بالسوشيال ميديا وعن اخر  أعماله الجديدة ؟

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل علي شاشة قناة الحياة.

الحرب العالمية الثالثة الحرب العالمية الإعلامى د عمرو الليثى برنامج واحد من الناس الفنان محمد هنيدي السوشيال ميديا

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