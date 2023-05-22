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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار أحمد فتحي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

الفنان أحمد فتحي
الفنان أحمد فتحي

قال الفنان أحمد فتحي، إن والدته كانت تعمل في جامعة الأزهر، وكانت حادة في التعامل معهم، مشيراً إلى أن والده كان يعامله بحب كبير، "ابويا رحمة الله عليه كان الوحيد اللي فاهمني .. وكان بيعاملني بحب كبير .. وانا برج الثور فمش اي حد يعرف يتعامل معايا كويس".

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أحمد فتحي يتحدث عن نشأته وعلاقته بزملائه وأمنيته الفنية مع عمرو الليثي

وأضاف فتحي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن عندما أراد الزواج من زوجته نسرين قام والده بتوجيه عدة نصائح لها، منها أن ابنه له طريقة معينة في التعامل، موضحاً أن شخصيته غير قابلة للنصح ولكن والده الوحيد الذي كان يستطيع أن ينصحه.

وانهار الفنان أحمد فتحي من البكاء بعد عرض صورة والده علي شاشة البرنامج، قائلا إن والده كان يمر بوعكة صحية آخر خمس سنوات له، وتوفي العام الماضي، وهو السبب في دخوله عالم الفن بسبب تشجيعه الدائم له.

احمد فتحي الفنان احمد فتحى برنامج واحد من الناس جامعة الأزهر عمرو الليثي قناة الحياة وعكة صحية

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