انهيار أحمد فتحي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

قال الفنان أحمد فتحي، إن والدته كانت تعمل في جامعة الأزهر، وكانت حادة في التعامل معهم، مشيراً إلى أن والده كان يعامله بحب كبير، "ابويا رحمة الله عليه كان الوحيد اللي فاهمني .. وكان بيعاملني بحب كبير .. وانا برج الثور فمش اي حد يعرف يتعامل معايا كويس".

وأضاف فتحي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن عندما أراد الزواج من زوجته نسرين قام والده بتوجيه عدة نصائح لها، منها أن ابنه له طريقة معينة في التعامل، موضحاً أن شخصيته غير قابلة للنصح ولكن والده الوحيد الذي كان يستطيع أن ينصحه.

وانهار الفنان أحمد فتحي من البكاء بعد عرض صورة والده علي شاشة البرنامج، قائلا إن والده كان يمر بوعكة صحية آخر خمس سنوات له، وتوفي العام الماضي، وهو السبب في دخوله عالم الفن بسبب تشجيعه الدائم له.