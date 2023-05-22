الخطيب يشارك في احتفالية رائعة للمكفوفين..صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على المشاركة في احتفالية مبادرة «إرادة» للمكفوفين، والتي أقيمت اليوم.

جاءت هذه المبادرة لمساندة المكفوفين في خلق فرص عمل لهم وإعطائهم الثقة والقدرة على التطور وتنمية المهارات، والتأكيد على إرادتهم في اقتحام مجالات العمل المختلفة.

ووجه القائمون على الحفل الدعوة إلى محمود الخطيب للمشاركة بوصفه نموذجًا يحتذى بمسيرته الناجحة مع النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بحضور رئيس الأهلي والذي قام بالتوقيع على عدد من التيشيرتات، والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مبادرة «إرادة» وأسرهم وسط حفاوة الجميع.



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