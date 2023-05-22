عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرصة لسقوط الأمطار .. الأرصاد تكشف موعد العاصفة القادمة

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء أصبحت افضل بكثير عن أمس، والعاصفة الترابية أصبحت أقل حدة والرؤية أصبحت افضل من السابق بكثير.

txt

رمال وأتربة|الأرصاد تحذرأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الأيام المقبلة

txt

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

وأضاف "محمود القياتي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن لا يوجد أنشطة للرياح حتي يوم الخميس المقبل، ولكن هناك بعض أنشطة الرياح سوف تأتي بداية من يوم الجمعة المقبلة ومن المحتمل أن تؤدي إلي إثارة بعض الرمال والأتربة وستكون بالتحديد علي القطاع الغربي من الجمهورية.

وتابع الدكتور محمود القياتي، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم علي الجزء الجنوبي للجمهورية بشكل كامل، والجزء الجنوبي هو شمال وجنوب محافظات الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيراً إلى أن بالفعل يوجد سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.

الأرصاد الجوية الأرصاد تحذر الأيام المقبلة الجمعة المقبلة الجيوب الانفية العاصفة الترابية المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية برنامج مساء دي إم سي طقس الساعات المقبلة عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية محمود القياتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

ترشيحاتنا

مفيش معلومات.. عوض تاج الدين يعلق علي تصريح الصحة العالمية حول الوباء الجديد

السعودية.. القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

حفيد علي الكسار يكشف تفاصيل وفاة والده دهسا 3 مرات تحت سيارة

60 دقيقة.. الزمالك يسيطر على مواجهة الداخلية في شوطها الثاني

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة

رفض دعم مجتمع الميم.. مرصد الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ