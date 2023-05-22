فرصة لسقوط الأمطار .. الأرصاد تكشف موعد العاصفة القادمة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء أصبحت افضل بكثير عن أمس، والعاصفة الترابية أصبحت أقل حدة والرؤية أصبحت افضل من السابق بكثير.

وأضاف "محمود القياتي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن لا يوجد أنشطة للرياح حتي يوم الخميس المقبل، ولكن هناك بعض أنشطة الرياح سوف تأتي بداية من يوم الجمعة المقبلة ومن المحتمل أن تؤدي إلي إثارة بعض الرمال والأتربة وستكون بالتحديد علي القطاع الغربي من الجمهورية.

وتابع الدكتور محمود القياتي، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم علي الجزء الجنوبي للجمهورية بشكل كامل، والجزء الجنوبي هو شمال وجنوب محافظات الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيراً إلى أن بالفعل يوجد سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.