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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

طقس مفاجيء وغير متوقع تعيشه البلاد، وخاصة مع هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، هذا الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين، بخرض أخذ الحيطة والحذر من حالة الطقس، وخاصة بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية التحذيري عن طقس البلاد.

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عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

ومن جهتها تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية تليفزيونية، عن حالة الطقس، والظواهر الجوية التي تضرب بعض المحافظات خلال الأيام الحالية، مشيرة إلى أن بعض المحافظات شهدت وجود لحركة الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة المثيرة قادمة الصحراء الغربية، يوم أمس، ولكن مع الساعات الماضية شهدت محافظات الجمهورية تحسن في الظواهر الجوية.

 

عاصفة رملية 


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن تحسن الحالات الجوية، خلال الأيام المقبلة، وعدم وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، متابعة ان يعد الربيع من فصول السنة تشهد تقلبا في الظواهر الجوية، حيث من المتوقع أن تكون هناك رياح مثارة بالرمال والأتربة، خلال الأسابيع المقبلة، منوهة إلى أن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيه المقبل. 

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستبدأ في الاتجاه نحو الارتفاع خلال الفترة القادمة، تمهيدًا للدخول في فصل الصيف، ومن المتوقع غدًا أن يكون هناك فرص سقوط أمطار على بعض السواحل ىالشمالية ومناطق جبال البحر الأحمر وهي أمطار خفيفة رعدية أحيانًا».

 

درجات الحرارة 


القاهرة العظمى 34، الصغرى 21.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 20.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 18.

مطروح العظمى 24، الصغرى 19.

الأقصر العظمى 41، الصغرى 23.

أسوان العظمى 42، الصغرى 25.

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