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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رمال وأتربة|الأرصاد تحذرأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تحذر من الرمال
الأرصاد تحذر من الرمال والرياح والأتربة الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود القاياتي عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرؤية أنخفضت بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية من الجانب الغربي والقاهرة الكبري، ولكن بدأت تتحسن الرؤية الأفقية فى فترات الليل.

وأكد " القاياتي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " أنجي أنور" المذاع على فضائية " الأي تي سي" وأن هناك تحسن فى درجاات الحرارة اليوم مقارنة الأمس حيث سجلت العظمي على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأضاف عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري والمحافظات تشهد أستقرار نسبي كبير وجو صافي إلى يوم الخميس القادم ولكن درجات الحرارة تكون بين 32 إلى 33 درجةمئوية، موضحا أن فترات الليل تشهد تحسن فى درجرت الحرارة الصغري حيث تصل إلى 20 و 21 درجة مئوية، مما يسمح بالتنزة والخروج خلال ساعات الليل، ولكن وجود هبات الرياح قليلة حتي نهاية درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

وحذر، من وجود رياح ورمال وأتربة مثارة بداية من يوم الجمعة المقبل على القطاع الغربي من الجهورية والسواحل الشمالية الغربية مع بداية أرتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.


 

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