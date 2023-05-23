فرج عامر يكشف عروض عمر جابر للموسم المقبل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عروض اللاعب عمر جابر خلال الموسم المقبل.

وكتب: “عمر جابر يغادر الزمالك إلي فاركو او البنك الأهلي بداية من الموسم القادم، عمر جابر كان لاعب أساسي في منتخب مصر الدولي أيام كيروش وقبل كيروش”.

وتلقي عمر عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا شفهيا من نادي فاركو للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن عمر جابر أخطر زملاءه برغبة فاركو في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتواصل مسؤولو النادي السكندري مع إدارة الزمالك لضم اللاعب في الفترة المقبلة.