جنات تحتفل بأغنية وكأنك سكر بحضور فريق العمل

احتفلت المنتجة ألاء لاشين، بإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم "وكأنك سكر" للنجمة جنات، حيث حظت الأغنية بردود أفعال واسعة منذ لحظة طرحها علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتم إقامة الحفل بإحدى الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

وحضر الاحتفالية فريق عمل الأغنية الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف.

وحرصت جنات، علي تقديم الشكر لألاء لاشين وأيضا لفريق عمل الأغنية وأكدت أنها منتجة من طراز خاص وانها اختارت الأغنية قبل اختيار جنات وأنه نادرا ان يختار منتج أغنية دراما قبل اختيار المطربة ولكنها دائما لديها تخطيط مميز.

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.