منصة Spotify تكشف سر حذف أغنية أنا دمي فلسطيني ل محمد عساف

كشف المتحدث باسم منصة Spotify في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة حذف أغنية" أنا دمي فلسطيني " للنجم محمد عساف.

وقال المتحدث باسم المنصة" يهدف Spotify إلى تقديم مكتبة موسيقية متوسعة على المنصة وقد يختلف توفر المحتوى بحسب الوقت والبلد".

وتابع : " نؤكد أنه لم تتم إزالة أي أغنية تخص محمد عساف من قبل Spotify، ولكن من حذفها هو الموزع الموسيقى لإحدى أغنياته. نأمل عودتها في المستقبل القريب.

محمد عساف

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “ أنا دمي فلسطيني ” للفنان محمد عساف ، وهو ما اثار جدلاً واسعاً بين محبيه .

وصرح محمد عساف، لإحدى الصحف العربية قائلاً: هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

وأضاف محمد عساف : حتى لو حذفوا هذه الأغنية ستظلّ في ذاكرة ووجدان كلّ فلسطيني وكلّ شريف يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الحصول على حرّيته واستقلاله .

فيما دفع هذا الهجوم بعض القائمين على أحدي المنصات الى الرد على الامر قائلين المحتوى فُقد من قائمة أغاني الفنان محمد عساف بسبب خطأ ما.

وتابعوا : "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف، ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا، لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".



كليب انا أستاهل :



وكسر كليب أنا استاهل للفنان محمد عساف ، نجم أرب ايدول حاجز المليونين مشاهدة علي اليوتيوب وعبر الجمهور .

أغنية أنا أستاهل تعاون فيها مجدّداً مع الملحن الكبير علي صابر، وذلك بعد تحضير استمر لعدة أشهر.

وعلق الفنان محمد عساف ، على عملية قصف الاحتلال الاسرائيلى لقطاع غزة، واستهداف وترويع المدنيين العزل بحق الشعب الفلسطيني.

وكتب محمد عساف ، عبر حسابه علي فيسبوك: "غزة قاهرة كل محتل الصابرة هل التئمت جراحك السابقة ، كي تعيشي كرة جديدة وعدوان جديدة وألم جديد اللهم الأمن والأمان لغزة وأهلها يا عناية الله المشددة التفي حول غزة".