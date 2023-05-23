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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الملح بهذه الطريقة يصيبك بأمراض كارثية

تناول الملح بهذه
تناول الملح بهذه الطريقة يصيبك بأمراض كارثية

أصبح الملح شيئا لا غنى عنه في طعامنا، وعلى الرغم من التحذيرات من مخاطر استهلاك الكثير منه على الصحة العامة، إلا أن يزال استخدام الملح فى الأطعمة المختلفة التي نتناولها يوميا مثل مرق الدجاج والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة وفقا لموقع "Very well health" سوف نتعرف على الآثار الجانبية من الإفراط في استهلاك الملح

وأثبتت بحوث عديدة أن الإفراط في تناول الملح يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، فالملح يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالماء، مما يرفع ضغط الدم.

وبزيادة ما يتناوله الفرد من الملح على مدار الوقت قد تتعرض الشرايين للتلف ويصبح ضغط الدم المرتفع عرضا مرضيا، وهو ما يتسبب بدوره في نحو 62 في المئة من السكتات الدماغية، و49 في المئة من أمراض الشريان التاجي، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وُوجِدت دراسة أن تناول خمسة غرامات إضافية من الملح يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المئة، وبالسكتات الدماغية بنسبة 23 في المئة.

تشير الإرشادات الصحية إلى أن العبوة الكبيرة من حبوب الذرة المحمصة المملحة تحوي خمسة غرامات من الملح، أي ما يقارب الحد المسموح به ليوم كامل.


أضرار ومخاطر استهلاك الملح:


- تناول الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

- الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية في المخ، مما يتسبب في الإصابة بالصداع.


- ارتفاع ضغط الدم الناجم عن تناول الكثير من الملح قد يؤدي إلى تلف الشرايين المؤدية إلى الدماغ ببداية يحدث انخفاض طفيف فى كمية الدم إلى الدماغ وقد يؤدى هذا إلى حدوث خرف

 

- الإفراط في تناول الملح على مدى فترة طويلة يمكن أن يؤدى إلى تجمع السوائل فى أنسجة وخلايا الجسم، ويؤدى هذا إلى إفراز الجسم للكالسيوم، ما يؤدى إلى تدهور العظام وهشاشة العظام.


- وجود كميات كبيرة من الصوديوم في الدم قد يؤدي لخلل توازن المعادن والهرمونات في الجسم، ممّا قد يؤثر على العديد من العمليات الحيوية في الجسم وخاصة التي تعتمد على تنظيم كهرباء الجسم والتي تدخل في عمل الأعصاب


- يؤدى الإفراط فى استهلاك الملح إلى حدوث الصداع الذى يمكن أن يتحول أيضًا إلى صداع نصفى، ويجب أن تحافظ على رطوبتك وشرب الكثير من الماء للتغلب على الآثار الجانبية للملح ،هذه الصداع ناتجة عن الجفاف.


- تناول الكميات الكبيرة من الملح تؤدي إلى الإصابة بسرطانات المعدة،ويؤثر على عملية الجهاز الهضمي بسبب تناول الصوديوم بكثرة.

 

- كما ينصح خبراء التغذية ضرورة الإقلال من الملح والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة؛ نظرا  لاحتوائها على الكثير من الملح.


- يزيد من فرص حدوث التشويش والدوخة والاكتئاب، كما وقد يؤثر على عمل العضلات في الجسم ويُسبب لها الشد.

- يسبب مستويات منخفضة من الطاقة للكبد والعضلات والجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 

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