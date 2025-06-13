امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف

ناشد المخرج عمرو عابدين ، وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بمنع استخدام نظام الإيكو في مكبرات الصوت بالمساجد أثناء رفع الأذان أو خطبة الجمعة.

ونشر عمرو عابدين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، خلال رفع أذان صلاة الجمعة ظهر فيه نسبة عالية من التشويش الصوتي؛ معلقًا: "رسالتي إلى معالي وزير الاوقاف، الرجل المستنير الدكتور أسامة الازهري في خطبة الجمعة، ارجو منع نظام الإيكو من السماعات، خاصةً في الأماكن التي بها مساجد قريبة في تجمعات سكنية".

وأضاف: "اتصور أن خطبة الجمعة ينتظرها كل أهالينا سواء الذين ينزلون للمساجد وربما العدد الأكبر لا يستطيع النزول لظروفهم سواء كبار أو مرضي وربنا يشفيهم أو نساء ولكن مع نظام الايكو وهو مضاعفة وتداخل الأصوات العالية ينتج عنه عدم سماع وتفسير أي شئ من مضمون الخطبة".

يذكر أن المخرج عمرو عابدين ينتمي إلى عائلة ذات خلفية فنية، من ضمنها عمه الفنان حسن عابدين، كما اشتهر بإخراج عدد من المسلسلات الكوميدية والدرامية التي تركت بصمة واضحة في الدراما؛ ومنها:مبروك جالك قلق"، "عصابة بابا وماما»، “الفوريجي”، “القاتل الذي أحبني”.

شغل منصب أمين السر العام لنقابة السينمائيين في مصر، مما يؤكد دوره المحوري بين صناع الفن، كما تولى رئاسة قناة نايل دراما، حيث كان له دور فاعل في عرض أعمال بارزة مثل حفلات أم كلثوم، والإشراف على محتوى الدراما.