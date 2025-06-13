إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة ازرع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 251 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 12 يونيو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على لقاء علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، جهود وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة، وسبل دعم مزارعي المحافظة، وذلك خلال زيارة الى المحافظة، كذلك زيارته لمسؤول حماية الأراضي المصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، وقرر صرف مكافأة فورية عاجلة له، وترقية استثنائية، حيث أعرب وزير الزراعة، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج.

ووقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "ازرع"، كما يشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هذا الاسبوع، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، بمدينة نيس الفرنسية، وذلك بحضور جلسة وزارية هامة بناء على دعوة المفوض الأوروبي للبحار والمحيطات.

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمرور على أماكن بيع الأضاحي، وأسواق اللحوم، للتأكد من سلامتها، وتوعية المواطنين بطرق اختيار الأضحية المناسبة، كما أعرب الوزير ، عن خالص تقديره لجميع العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة لوزارة الزراعة، لما بذلوه من جهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في افتتاح معرض جرين تك والمقام بالعاصمة الهولندية أمستردام، كما عقد نائب وزير الزراعة، لقاءين منفصلين مع نظيريه السعودي والهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

بينما وقع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و "بياجيو دي تريليزي" مدير معهد سيام باري الإيطالي، اتفاقية للتعاون المشترك لتعزيز التعاون البحثي وتنمية قدرات ومهارات الباحثين المصريين، كذلك واصل مركز البحوث الزراعية، جهود وأنشطة المرور والمتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتفقد الزراعات، ودعم المزارعين، فضلًا عن متابعة الأنشطة والبرامج البحثية.

وافتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الرابعة لمشروع "چيمس وأفريقيا"، في مرحلته الثانية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: "استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (رصد الأرض) في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

فيما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم التمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو قد تجاوز حتى الآن 9.5 مليار جنيه، لأكثر من 44.8 ألف مستفيد،.كذلك استضافت الوزارة، اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، حيث ترأس الإجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما كشفت الوزارة، عن أن المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، قد استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 34 ألف أضحية خلال أيام العيد، كما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن حدائقها قد استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك اكثر من 103 ألف زائر، لحدائق الحيوان الإقليمية في 5 محافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك.

بينما تلقت البعثة البيطرية المصرية للهدي والأضاحي رسالة شكر وتقدير من سلطات المملكة العربية السعودية، لجهودها ودورها في إنجاح الموسم والتعاون المشترك في هذا الشأن.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة "سات 1"، كذلك كثّفت الهيئة العامة، جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت متابعة كفاءة وفاعلية غرف تبريد اللقاحات لضمان جودتها وفعاليتها.

ونظّمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل متخصصة حول "الاستخدامات الروتينية لمضادات الميكروبات في مجال الطب البيطري"، لتعزيز ورفع قدرات الأطباء البيطريين في هذا المجال، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أنه تم خلال شهر مايو الماضي، تنفيذ 6458 ندوة توعوية إرشادية بيطرية على مستوى الجمهورية.

وتابعت لجان الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، الاجراءات والجهود التي تم اتخاذها بالمحافظات المختلفة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما واصل قطاع استصلاح الأراضي، متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراقبات المختلفة، حيث تم إزالة عدد من التعديات في المهد وقبل تفاقمها.

فيما واصل أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من جمهورية موريتانيا، كذلك تم عقد اجتماع إفتراضى تنسيقي مع مخبر تحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية التونيسية، كما شارك في ويبينار حول: تمكين البلدان النامية من إنشاء بنية تحتية مستدامة للمعامل، والمنظم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للتقييس، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 4200 عينة.

كما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية استقبل خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي 450 أضحية في المجزر التابع له بغرب النوبارية، لتقديم خدمات الذبح المتكاملة، كذلك أجرى الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، زيارة ميدانية وحقلية في نطاق مديريتي الزراعة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

واستمرت جهود دعم حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية خلال إجازة عيد الأضحى، في جميع المنافذ الجمركية والموانئ والمطارات، كما واصلت أعمال اللجان التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، تنفيذ الفحص والرقابة، لضمان عدم تأثر منظومة الخدمات خلال فترة الإجازة، كما تفقد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الهيئة والجمعيات التابعة لها ومشروعاتها الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، كما تفقد أعمال وأنشطة الهيئة والجمعيات بمحافظة الدقهلية

وتفقَّد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقيادات المعهد، البرامج البحثية وإكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية، كما تفقد الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والزراعة الآلية سير العمل بمحطات الزراعة الآلية بمحافظة الغربية فضلا عن تنفيذ اعمال تحسين التربة وأعمال التسوية بالليزر وتطهير المساقي بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وذلك خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما تفقد الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، الجهود والأنشطة الإرشادية، بمحطة البحوث الزراعية بكوم امبو، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تفقد أيضا عددا من المشروعات والأنشطة البحثية والإرشادية بمحافظة الأقصر، كما تابعت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، سير العمل خلال اجازة عيد الاضحى والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية والمحلية، وذلك في إطار دعم المنظومة التصديرية الالتزام بالاشتراطات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.

الزراعة في كل مصر

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.