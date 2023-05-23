عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف خارج عن الإرادة.. أول تعليق من محمود علاء عقب طرده

محمود علاء
محمود علاء

علق محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري، علي أحداث المشادة مع حكم المباراة خلال مواجهة النادي المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب محمود علاء عبر خاصية “الاستوري”: “يتوجب علي العلم لحضراتكم بأن ما حدث مني أمس في مباراة الإتحاد والمصري تجاه مصور المباراة بأن أقدم اعتذاري وكامل احترامي له بسبب ما حدث وهو موقف خارج عن الإرادة تمامًا وأنا علي التزام شديد بإصلاح ما قمت به وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخري لما تسببت به من خطأ”.

ودخل محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري في مشادة مع حكم المباراة خلال مواجهة النادي المصري والتي انتهت بهزيمة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وتعرض محمود علاء، للطرد في الدقيقة 88، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ليعترض اللاعب على قرار محمد الغازي وإطاحة الكاميرا الخاصة ينقل المباراة أثناء خروجه.

محمود علاء الزمالك مدافع الزمالك الاتحاد السكندري المصري طرد محمود علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

تعليق ساخر من خبير لوائح على إهدار زيزو لركلة جزاء بمباراة الداخلية

فرج عامر يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

عقب تعادل الزمالك مع الداخلية.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن أوسوريو

كهربا يوجه رسالة إلي تريزيجيه بعد "هاتريك" طرابزون سبور في الدوري التركي

السوشيال ميديا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة.. وعودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا

رائعة.. زيدان يتغزل في سيرين عبد النور

عصام السقا يشارك في سخرية خالد سرحان من محمد رمضان.. شاهد

سافيو يدعم فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للطرد من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ترشيحاتنا

تعليم الجيزة تعلن نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع القادم بالمجان

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتعديل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ