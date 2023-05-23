موقف خارج عن الإرادة.. أول تعليق من محمود علاء عقب طرده

علق محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري، علي أحداث المشادة مع حكم المباراة خلال مواجهة النادي المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب محمود علاء عبر خاصية “الاستوري”: “يتوجب علي العلم لحضراتكم بأن ما حدث مني أمس في مباراة الإتحاد والمصري تجاه مصور المباراة بأن أقدم اعتذاري وكامل احترامي له بسبب ما حدث وهو موقف خارج عن الإرادة تمامًا وأنا علي التزام شديد بإصلاح ما قمت به وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخري لما تسببت به من خطأ”.

ودخل محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري في مشادة مع حكم المباراة خلال مواجهة النادي المصري والتي انتهت بهزيمة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وتعرض محمود علاء، للطرد في الدقيقة 88، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ليعترض اللاعب على قرار محمد الغازي وإطاحة الكاميرا الخاصة ينقل المباراة أثناء خروجه.