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مرأة

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

صدى البلد

تحرص الأمهات على تقديم وجبات لأبنائهم خلال الدراسة  تساعدهم على التركيز وبالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام نقدم فوائد تناول البليلة وطريقة عمل البليلة باللبن :

تعد البليلة من أفضل الأطعمة التي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والمخ، ولذا  الحرص على تناولها لتنشيط الذاكرة بشكل قوي.

تحتوي البليلة من مكونات ذات قيمة غذائية عالية مثل القمح، واللبن الحليب، وتعد البليلة من الأطعمة التي تصلح للجميع، فيمكن

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بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة


-تحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يعمل علي تحسن صورة الدم، ولذا فهي علاج فعال لمن يعاني من الأنيميا.


-تحتوى البليلة على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، فتعتبر البليلة من الأطعمة التى تحافظ على صحة العظام .

- تعتبر البليلة من الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة


-تعتبرالبليلة من الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرةمن الحديد والفوسفات.

- تساعد على تحسين الهضم بالمعدة والحماية من الإمساك، وهي حل مثالي لالتهابات المعدة والحماية من الغازات، وتساعد على تقوية الأسنان واللثة وحماية اللثة من الالتهابات.


- تساعد الألياف المتوفرة بالبليلة على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، لذلك فهي تعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، لأنها تقلل من خطر إصابته بالأمراض.

- كما تمثل البليلة أهمية كبيرة لصحة العظام، خاصةً عند إضافة الحليب إليها، لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد على تقويته وحمايته من هشاشة العظام.


- تعتبر البليلة من الأطعمة المفيدة لصحة مرضى السكري، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم.


طريقة عمل البليلة باللبن:

المكونات

قمح مسلوق نصف سلقة

سكر

لبن

مكسرات مشكلة

فانيليا

قرفة عيدان


الخطوات:

اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط.

صفيها واتركيها لتبرد.

سخني اللبن ثم ضيفي السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا

ضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها لتكمل النضج، ثم بعد ذلك ضيفي المكسرات وقدميها ساخنة.

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