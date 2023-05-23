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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان تصحيح مادة العلوم والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

وكيل مديرية التعليم
وكيل مديرية التعليم

تفقد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.

ورافق وكيل التعليم، راغب مختار، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومشرف عام التصحيح؛ و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة.
وصرح "عنتر"، بأن اليوم بدأ تصحيح الأوراق الامتحانية لمادة العلوم والدراسات الاجتماعية  والحاسب الآلي.
وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

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