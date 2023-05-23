التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان والبنك الأهلي

انتهت احداث الشوط الأول بين أسوان والبنك الأهلي، بالتعادل السلبي على ملعب استاد السلام، في أطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل أسوان أمام البنك الأهلي في الدوري المصري



أعلن الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو – مصطفي عبد الرسول – علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد خالد

تشكيل البنك الأهلي أمام أسوان



فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، اسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.