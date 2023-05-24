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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في موسمه.. إزاى تشتري الخوخ الجيد |وهذه مدة صلاحيته

الخوخ
الخوخ

يعد الخوخ من أشهر الفاكهة المنتشرة خلال فصل الصيف فى مختلف دول العالم وسعره منخفض مقارنة بالأنواع الأخرى فى السوق المحلى .

ووفقا لما جاء فى موقع stylecraze نعرض لكم أهم النصائح التى تساعد على اختيار الخوخ الجيد عند الشراء وتخزينه بشكل صحيح.

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تأكد من شم رائحة الفاكهة الخوخ فيجب أن تكون مثالية وحلوة ومبهجة لأنه ينتمي إلى عائلة الورد.
لا يعني الخوخ شديد الاحمرار أنه ناضج  بل يعني ببساطة أنه من نوع آخر.
يجب أن تكون الثمرة ناعمة الملمس ولكن ليس طري 

لاتشتري الخوخ ذو المذاق أو النكهة الغريبة 

يجب أن يكون شكل ومذاق الجزء الخارجي متناسق مع الداخلى 

لا تضغط عليه وتعصره بيدك لأن الخوخ لأنه يصاب بعلامات بسهولة.
مدة صلاحية الخوخ فى الثلاجة 

 برد الخوخ الناضج على الفور واستهلكه في غضون أسبوع من الشراء ويمكن أن تحفظه طازجا أو أضف عصير الليمون إلى شرائح الخوخ إذا قمت بتقطيعه وذلك لمنعها من التغميق ، أما إذا كان الخوخ صلبًا ضعه على المنضدة في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام وسوف تنضج.

الخوخ رائحة الفاكهة خلال فصل الصيف اختيار الخوخ الجيد مدة صلاحية

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