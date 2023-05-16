طبيبة تحذر: مخاطر صحية تصيبك عند تناول الخوخ والبطيخ بكثرة

بدأ موسم البطيخ منذ فترة، ولكن الغريب في الأمر أن بعد تناول البطيخ أصبح الكثيرون يصابون بمشاكل صحية غير مفهومة، مما جعل أغلب محبي البطيخ يتساءلون كيف يعرفون البطيخ الفاسد من السليم.

لماذا نشعر بالتعب بعد تناول البطيخ والخوخ بكميات كبيرة ؟





نشرت الدكتورة نورهان رشاد اخصائية التغذية العلاجية والرياضية وعلاج السمنة والنحافة، منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن هناك تفسير بسيط يحدث للبعض بعد تناول البطيخ.









وتابعت نورهان في منشورها، أن “ هناك تفسير بسيط للمصايب اللي بتحصل اليومين دول من البطيخ والخوخ!.. وهي ارتفاع نسبة التسميد الأزوتى فى البطيخ حالياً والذي يحتوي على مواد نيتروجينية المسببة للنزلات المعوية الحادة على المدى القريب وارتفاع نسبة التحفيز السرطاني على المدى البعيد!”

لماذا نشعر بالتعب بعد تناول البطيخ والخوخ ؟



ونصحت الدكتورة نورهان، “قللوا من استهلاك البطيخ و الخوخ قدر الامكان، و بلاش أكل كميات كبيرة”.



أكدت أخصائية التغذية أيضا في منشورها، “بنشوف حالات من التهاب القولون شديدة جدا بعد أكل النوعين دول تحديدا من الفاكهة بكميات كبيرة”.