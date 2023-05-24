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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لقتل رجل لزوجته فى الشارع بالغردقة| تفاصيل صادمة

نورا الضحية
نورا الضحية

في مدينة الغردقة الهادئة التي اعتاد سكانها على حياة بسيطة وسلمية، شهدت واقعة مروعة هزت الجميع. تلك الواقعة التي راحت ضحيتها امرأة قوية ومثابرة تحملت الكثير وصمدت في وجه التحديات، حتى جاءت لحظة فظيعة تغيرت فيها حياتها إلى الأبد.

 

نورا، امرأة في الثلاثينات من عمرها، قررت مع زوجها الانتقال إلى الغردقة لبدء مشروعهما الخاص ببيع وشواء الأسماك، كانت نورا شخصية قوية وعزيمة لا تلين، فقد باعت حتى ذهبها لتمويل المشروع ودعم زوجها في كل خطوة يخطوها.

 

ولكن مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تتفجر بين الزوجين، وتصاعدت الاحتكاكات والصراعات، لم تكن نورا تتوقع أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، في يوم من الأيام، وفي خضم أحد الخلافات العنيفة، اندلعت جولة من العنف الزوجي في الشارع العام، وعندها تحولت حياة نورا إلى كابوس.

 

قبل أن تتدرك الناس ما يحدث، صعقت نورا بالصدمة وجرحت بسكين، نعتقد أنها استخدمتها يومًا لتنظيف الأسماك في مشروعها الذي حملته على كاهلها، طعنات السكين تعاقبت على جسدها العاجز عن الدفاع، وفي لحظات مؤلمة، فقدت نورا الكثير من دمها الثمين.

 

رغم محاولات الإنقاذ في المستشفى، ورغم الجهود البطولية التي بذلها الأطباء، إلا أن نورا فارقت الحياة لتترك أطفالها يواجهون الحياة الموحشة فاقدين الأم وأب ربما يقضى الباقى من عمره فى السجن .

الغردقة رجل يقتل زوجته رجل يقتل زوجته في الشارع جريمة الغردقة البحر الأحمر

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