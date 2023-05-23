حبس المتهم بقتل زوجته في الغردقة

قررت نيابة الغردقة حبس المتهم بذبح زوجته بشارع الحجاز ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت المباحث القبض على المتهم، عقب ارتكابه الجريمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

ودلت التحقيقات أن المجنى عليها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الغردقة بعد فشل محاولات إنقاذها من قبل الأطباء، متأثرة بإصابات بالغة لحقت بها، بعد أن سدد لها زوجها طعنة بسكين في الرقبة، لخلافات أسرية بينهما.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تلقت بلاغا يفيد بتعدى زوج على زوجته بـ «سكين» بمنطقة النجدة، حيث قام بطعنها في الرقبة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابة في حالة خطرة لمستشفى الغردقة العام، وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض، وتم نقله لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ولفظت المجنى عليها أنفاسها الأخيرة وتوفيت بالمستشفى، وجارٍ استجواب المتهم لمعرفة دوافع ارتكابه الجريمة، وكذلك تم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

