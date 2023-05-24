الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحتفل بالذكرى الـ 42 للتأسيس

تقيم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ 42 لتأسيس مجلس التعاون، غدٍ الخميس، بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك برعاية وحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحتفل في يوم 25 من شهر مايو بتأسيس هذا الكيان وهذه المسيرة المباركة منذ عام 1981م، حيث تأسست هذه المنظومة بحكمة الآباء القادة المؤسسين -طيب الله ثراهم-، لما أولوه لمسيرة مجلس التعاون من دعم وثقة لامحدودة بشعوبهم، وتقديم المساندة الدائمة، والرعاية الكريمة، وهم من وضعوا لبنة الأساس المتين لهذا الصرح المبارك، بفضل من الله.

وتابع: وبرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- نمضي قدماً لتحقيق أهداف وطموحات أبناء دول المجلس ونترجم واقعاً يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات، والبناء للمستقبل بكل ثقة وعزيمة واقتدار.