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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أرخص هاتف سامسونج في مصر.. مناسب للاستخدام المحدود وكبار السن

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أطلقت شركة سامسونج عن هاتفها الاقتصادي الـ Samsung Galaxy A04e والذي يأتي ليكون النسخة الأقل من الـ Samsung Galaxy A04 من ناحية الكاميرات والسعر أما بقية المواصفات فهي واحدة مثل الشاشة والمعالج والبطارية فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A04e، الذي يعد مناسب للاستخدام اليومي إذا كنت تريد هاتفا بسعر مناسب.

 

 هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04e

 

جاء هاتف سامسونج Galaxy A04e بشاشة مقاومة للمياه والغبار  من نوع PLS LCD ، قياس  6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35  من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 . 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED ، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS .

 

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e حوالي 3399 جنيه في السوق المصري. 

سامسونج Samsung Samsung Galaxy A04e Galaxy شركة سامسونج

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