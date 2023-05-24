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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول توجيه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،وكتب نجيب ساويرس: “ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك.. إحنا ولاد بلدك عايزينك”.

وتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث أوضح أن هناك أخبارا تناقلها رواد السوشيال ميديا من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية.

وقال: “تم تداول أخبار عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة، بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة أفريقيا، اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث فوجئت البعثة المصرية بغياب المصارع بغدودة في اليوم التالى من تتويجه بميدالية فضية في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بتونس الأسبوع الماضي”.

وطالب النائب أحمد مهني، بإحالة الطلب إلى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

أحمد فؤاد بغدودة نجيب ساويرس احمد بغدودة أحمد مهني هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة

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