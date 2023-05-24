مناقشة أسباب الزيادة السكانية في الحوار الوطني غدا

‏قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني،أن غدا في جلسات الحوار الوطني سوف تتم مناقشة نقطتين رئيسيتين فما يتعلق بالقضية السكانية الأولى هي تحليل أسباب الزيادة السكانية ونحن لنا عقود نشتكي من الزيادة السكانية غدا سنكشف عن الأسباب المتعددة لهذه الزيادة ولن نتوقف فقط عند سبب الوعي أو الثقافة المجتمعية هذا سبب واحد ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى.

وتابعت نيفين عبيد خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "حسام الدين حسين"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن النقطة الثانية هي تحسين الخصائص السكانية ونحن لدينا هرم سكاني يتكون من تركيبة عمرية مختلفة وتركيبات نوعية مختلفة نريد تحسين هذا الهرم المجتمعي فيما يتعلق بفرصه تعليمه البديلة وتوفير الخدمات الصحية وغيرها من فرص العمل والتشغيل حتى يتحول هذا الهرم الى قاطرة للتنمية.

ورش عمل لتحسين خصائص السكان

وأضافت أن القضية السكانية لها أربع محاور سنبدأ غدا بهاتين النقطتين ومن الوارد القيام بورش عمل لتحسين خصائص السكان وأيضا تنظيم الأسرة.