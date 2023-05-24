حاكم ولاية فلوريدا يعلن ترشحه رسميًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية .. فمن هو؟

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ترشيحه ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري لعام 2024 ، ، لكنه لا يزال قابلاً للانتخاب ، بسبب الرئيس الأمريكي السابق دولنالد ترامب الذي يصارع فيه الحزب خيبات الأمل الانتخابية الأخيرة.

وتم طرح ديسانتيس، الذي قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية يوم الأربعاء ، لسنوات كمرشح رئاسي محتمل ، لكن طموحاته بدأت تأخذ شكلاً أكثر واقعية خلال الأشهر العديدة الماضية.

وأظهر الاقتراع المبكر في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الحزب الجمهوري الناشئة أن ديسانتيس باعتباره أوضح تهديدًا لآمال ترامب في استعادة البيت الأبيض ، على الرغم من أنه لا يزال يركض خلف الرئيس السابق في معظم الدراسات الاستقصائية، في الوقت نفسه ، ركود دعمه إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النكسات السياسية والأسئلة بين بعض كبار الجمهوريين حول ما إذا كان لديه ما يلزم للتنافس على المسرح الوطني.

ومع ذلك ، بعد ثلاث دورات الانتخابات الفيدرالية الباهتة على التوالي بالنسبة للجمهوريين ، استحوذ ديسانتيس على اهتمام الكثيرين في الحزب الذين هم على استعداد للانتقال من ترامب وميله للدراما السياسية.

وجاء إعلان ديسانتيس حملته في أعقاب جلسة تشريعية في الولاية شهدت موافقة المشرعين في فلوريدا على قائمة من أولويات سياسة ديسانتيس الأكثر استقطابًا ، بما في ذلك حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع وإجراء للسماح لسكان فلوريدا بحمل الأسلحة النارية دون تصريح.

من هو رون ديسانتيس؟

صعود رون ديسانتيس السياسي كان سريعًا عندما سعى لأول مرة إلى البيت الأبيض في عام 2018 ، وكان عضوًا في الكونجرس غير المعروف نسبيًا والذين توقعوا الحصول على ترشيح حاكم الحزب الجمهوري للحزب الجمهوري، وكان تأييد ترامب هو الذي وضعه على القمة ودفعه إلى فوزه 20 نقطة على خصمه الأساسي ، مفوض الزراعة السابق في الولاية آدم بوتنام.

وفاز ديسانتيس في النهاية بالانتخابات العامة في ذلك العام بأقل من نصف نقطة مئوية.

على مدى السنوات الأربع التالية ، حوَّل ديانتيس نفسه إلى نصير لليمين ، وشن حروبًا سياسية ضد كل شيء بدءًا من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على فيروس كوفيد -19.

وفي حين أن ذلك جعله بعبعًا بين الديمقراطيين ، فقد جعله محبوبًا لدى المحافظين وساعد في إعادة تشكيل المشهد السياسي في فلوريدا.

وفاز ديسانتيس بـ19 نقطة في محاولة إعادة انتخابه لعام 2022 ، متقلبًا معاقل الديمقراطيين مثل مقاطعتيميامي وبالم بيتش في هذه العملية.

ويحتفظ الجمهوريون الآن بأغلبية ساحقة في مجلسي المجلس التشريعي للولاية ولأول مرة منذ إعادة الإعمار لا يوجد ديمقراطي واحد في منصب منتخب على مستوى الولاية.

ولكن على الرغم من جميع نقاط القوة السياسية لدى ديسانتيس ، بعض التحديات الواضحة،على الرغم من مكانته النجمية المتزايدة بين الجمهوريين ، إلا أن الكثير من قاعدة الناخبين المحافظين في الحزب الجمهوري لا تزال موالية بشدة لترامب. في الوقت نفسه ، وضع الرئيس السابق قائمة طويلة من التأييد من المسؤولين المنتخبين - وهي قائمة تضم ما لا يقل عن نصف وفد فلوريدا الجمهوري في الكونجرس.

وترامب ليس منافس ديسانتيس الوحيدة على ترشيح الحزب الجمهوري، وقد دخل بالفعل العديد من المرشحين الآخرين في السباق ، بما في ذلك سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هالي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي.

حتى لو كان ديسانتيس قادرًا على كسر قبضة ترامب على الحزب الجمهوري في عام 2024 ، فقد تكون الانتخابات العامة أيضًا بمثابة تحدٍ لـ ديسانتيس ، حتى أن بعض الجمهوريين يشككون في موقفه المتشدد بشأن قضايا مثل الإجهاض - وهي قضية استخدمها الديمقراطيون لحشد قاعدتهم نجاحًا منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد العام الماضي.