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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قناة السويس: نجاح تعويم سفينة جنحت بالممر الملاحي فجر اليوم

قناة السويس
قناة السويس

 أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة  "شين هاي تونج" جنحت بقناة السويس فجر اليوم،  ونجحت جحود تعويم السفينة .

 

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وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” :" حمولة  السفينة 34 ألف طن وتم قطر السفينة بشكل  كامل وجاري تسيير القوافل خلال ساعة من الآن ".

 

وأضاف أسامة ربيع :" تم تعويم السفينة الجانحة  وواقعة الجنوح حدثت في الرابعة فجر اليوم ، وتم السيطرة على الموقف خلال ساعتين ".

 

وتابع أسامة ربيع :"  خلال ساعة من  الآن تعود حركة القوافل داخل الممر الملاحي بشكل كامل".

 

وأكمل أسامة ربيع :"  ماكينة السفينة تعطلت وبالتالي تم فقدان السيطرة على المركب ، وفور تعطل ماكينة السفينة قامت القاطرات بالعمل على تثبيت السفينة، وبالفعل تم السيطرة على المركب ".

 

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