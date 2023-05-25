رئيس قناة السويس: نجاح تعويم سفينة جنحت بالممر الملاحي فجر اليوم

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة "شين هاي تونج" جنحت بقناة السويس فجر اليوم، ونجحت جحود تعويم السفينة .

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” :" حمولة السفينة 34 ألف طن وتم قطر السفينة بشكل كامل وجاري تسيير القوافل خلال ساعة من الآن ".

وأضاف أسامة ربيع :" تم تعويم السفينة الجانحة وواقعة الجنوح حدثت في الرابعة فجر اليوم ، وتم السيطرة على الموقف خلال ساعتين ".

وتابع أسامة ربيع :" خلال ساعة من الآن تعود حركة القوافل داخل الممر الملاحي بشكل كامل".

وأكمل أسامة ربيع :" ماكينة السفينة تعطلت وبالتالي تم فقدان السيطرة على المركب ، وفور تعطل ماكينة السفينة قامت القاطرات بالعمل على تثبيت السفينة، وبالفعل تم السيطرة على المركب ".