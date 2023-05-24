سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية والتي تؤثر عالميا، وهو أمر ليس بجديد، أما مجال الهيدروجين فإن مصر والاتحاد الأوروبي اتفقو العام الماضي على مرجع لإنتاج الهيدروين، ومصر ستصبح محورا لإنتاج الهيدرجوين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة المتوسط.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه “تم الاتفاق مع مصر في نوفمبر من خلال مذكرة تفاهم على هامش ”27 cop" بشرم الشيخ، حيث أكدنا أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز إنتاج الهيدروجين وممارسة أعمال البحث والتطوير، والصناعة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وهي موضوعات ذات أهمية قصوى".

وتابع: «نرغب في إنشاء منصة تتيح لرواد الأعمال اللقاء والنقاش في مجال الاستثمار للتعبير عن الاهتمامات، وما هي الاحتياجات لدعم الاستثمار".