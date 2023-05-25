الأرجنتين تطلق ورقة نقدية من فئة ألفي بيزوس لمواجهة التضخم وتآكل قيمة العملة

أعلن البنك المركزي الأرجنتيني إطلاق ورقة نقدية من فئة ألفي بيزوس لمواجهة معدّل التضخّم المرتفع جدّاً في البلاد والتآكل المستمرّ في قيمة عملتها.

وقال المصرف المركزي في بيان إنّ الورقة النقدية الجديدة لم تصبح في متناول العامّة بعد لكنّه سيوزّعها على البنوك في البلاد هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة ترمي إلى "تحسين عمل أجهزة الصرّاف الآلي وتحسين التدفقات النقدية".

وتبلغ قيمة الورقة النقدية الجديدة، وفقاً لسعر الصرف الرسمي، 8.59 دولاراً، لكنّ قيمتها الفعلية في السوق الموازي لا تزيد عن 4.08 دولارات فقط.

وقبل طرح هذه الفئة النقدية الجديدة كانت فئة الألف بيزوس هي الورقة النقدية الأعلى قيمة في البلاد.

وكانت الأرجنتين أطلقت ورقة الألف بيزوس في 2017 وقد بلغت قيمتها يومها 55.5 دولاراً.

وإلى جانب التضخّم المزمن الذي وصل معدّله في نيسان/أبريل إلى 108.8% على مدى سنة، تعاني الأرجنتين من تآكل متسارع في قيمة عملتها لدرجة أنّه منذ شباط/فبراير حين تمّ الإعلان للمرّة الأولى عن مشروع طرح العملة الورقية الجديدة، كانت قيمتها لا تزال تساوي بالسعر الرسمي 10.25 دولاراً.