عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة الاتحاد الإماراتية: «كوب 28» محطة تحول كبيرة في العمل المناخي

صدى البلد

  قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم /الخميس/، إن الإمارات تعلي مفهوم الاستدامة في مسيرتها التنموية، وتسعى بالشراكة مع العالم لتعميم هذا المفهوم، تعزيزاً للممارسات المستدامة لحماية الإنسان والمناخ، حيث تنظر إلى "كوب 28" الذي تستضيفه على أرضها بعد 188 يوماً، بوصفه فرصة لتقديم رؤيتها للعمل المناخي التي تندرج تحت عنوان العمل الجماعي في مواجهة هذا التحدي الإنساني، ليكون هذا اللقاء العالمي محطة تحول كبيرة في مجال العمل المناخي، وتوجهاً حقيقياً نحو إنقاذ كوكب الأرض.


وأوضحت  صحيفة الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " مبادرات لأجل المناخ" أن 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها الإمارات استعداداً لاستضافة قمة "كوب 28"، تجسد التزام الدولة تجاه البيئة والمناخ، وتصب في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد ريادة الإمارات عالمياً في تبني أفضل الحلول الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا لخفض مستوى انبعاثات الكربون، وصولاً إلى هدفها بتحقيق الحياد المناخي في عام 2050.


وأشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية  إلى أن المشروعات والمبادرات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، ضمن الطريق التي اختطتها الإمارات للانتقال إلى مسار اقتصادي للنمو الأخضر، والحفاظ على الموارد من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

 

الامارات الاستدامة المناخ كوب 28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

الحوار الوطني.. جلسة ساخنة حول القضية السكانية ضمن موضوعات المحور المجتمعي

شوبير يكشف أسماء صفقات يخطط الزمالك للتعاقد معها

مفيش حاجة مضمونة.. شوبير يثير الجدل حول مصير أوسوريو مع الزمالك

اللي عندنا مش سر ..السيسي عن مشروع انتاج السيليكون : فرصة للمستثمرين

محافظ الشرقية يزف بشرى بشأن محطات الصرف المتوقفة بالقرى.. وهذا موعد ربط «أم الزين»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ