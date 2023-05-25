ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.09 % ليصل إلى 17,105.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 3,088.91 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4,657.61 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.27 %، ليصل إلى مستوى 3,092.13 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 20,434.14 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.14 %، وصولا الي 7,153.62 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.51%، وصولا الي مستوى 2,803.29 نقطة.