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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بشم النسيم .. صور

حدائق القناطر
حدائق القناطر

توافد عدد كبير من الشباب والعائلات على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بشم النسيم والاستمتاع بالحدائق والمساحات الخضراء.


وأنهت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من جميع الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بشم النسيم من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


وتزينت الحدائق بالورود والأزهار لاستقبال المحتفلين بشم النسيم وأعياد الربيع وسط الخُضرة وأسفل الأشجار البنغالية العالية للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.


وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير عام رى قناطر الدلتا، أنه تم تطوير 9 حدائق خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات وشلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.


وأشار إلى أنه تم تهذيب الأشجار والحشائش بالحدائق ورفع جميع المخلفات، كما تم رفع حالة الطوارئ بإدارة وتشغيل وصيانة الحدائق ومنع الإجازات للعمل على راحة الزوار ونظافة الحدائق خلال شم النسيم.


وأضاف مدير عام الرى بالقناطر الخيرية، إنه تم تزيين عيون كوبري محمد علي الأثرية بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري، وأوضح أن المدينة بها 9 حدائق تستقبل الزوار المحتفلين بشم النسيم وأعياد الربيع، ورسم الدخول يبدأ من 5 جنيهات حتى 20 جنيهًا للحدائق المطورة.

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شم النسيم الطبيعية الخلابة القناطر الخيرية المساحات الخضراء المناظر الطبيعية

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