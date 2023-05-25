ندوات توعوية بمراكز شباب الجيزة تحت عنوان "العنف ضد المرأة والصحة الإنجابية"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الإدارة العامة لتمكين الشباب، بالتعاون مع محافظة الجيزة، المجلس القومى للسكان ووحدة السكان وسرعة الاستجابة في إطار الأنشطة السكانية الخاصة بقضايا السكان، ندوات توعوية بمراكز شباب كفر طهرمس وكعبيش التابعان لإدارة شباب بولاق والهرم بمشاركة 60 مشارك .

تهدف الندوة إلي إبراز دور المرأة الفعال في المجتمع وأهميتها في بناء الأسرة والمجتمع، وما تتعرض إليه من أشكال العنف والذي يتمثل في الزواج المبكر وختان الإناث ومدى الضرر الجسدي والنفسي التي تتعرض له.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمشرف العام على وحدة السكان ، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية ، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب ، نجلاء رأفت مدير عام الادارة العامة لتمكين الشباب ومنسق وحدة السكان بالمديرية ، أميرة ابوالنجاح معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية ومنسق وحدة السكان ، ايمان ماهر منسق وحدة السكان ، دكتور يوسف مدير إدارة الهرم رحاب علي مدير إدارة بولاق الدكرور.