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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ عمر عصر لتأهله التاريخي لدور الثمانية ببطولة العالم لتنس الطاولة

صدى البلد

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية، للاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لإنجازه وتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا بعد فوزه علي الكرواتي توميسلاڤ بوكار بنتيجة 4-0.

وفي كلمات موجهة للبطل المصري عمر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة : "كل الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان ببطل منتخبنا القومي لتنس الطاولة وانجازه التاريخي، وتأهله لربع نهائي بطولة العالم بجنوب أفريقيا، وأؤد أن أشيد أيضًا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، ونتمني كل التوفيق للمنتخب والجهاز الفني في قادم المنافسات والفعاليات".

أشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية على مستوى المنتخبات والألعاب الفردية، تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

ويلتقي غدًا عمر عصر المصنف الأول عالميًا الصيني  فان زي دونج في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في تمام الساعة 3:40 مساءً.

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