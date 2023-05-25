تكلفة زراعة الكبد في مركز الجهاز الهضمي..فريق جامعة المنصورة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن التكلفة المالية لزراعة الحالة الواحدة كانت تبدأ من 160 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الدولة الآن تتحمل التكلفة كاملة.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك دعما من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من التجهيزات الكاملة للوحدة، حيث تم تخصيص نصف مليار جنيه لها، موضحا أنه يجري 8 حالات زرع كبد في الشهر وأجري 16 ألف جنيه شهريا.

وتابع رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن المبادرة الرئاسية « لإنهاء قوائم الانتظار»، تاريخية وهناك دعم كامل من الدولة لأي مريض يحتاج لزراعة الكبد، مشددا على أنه لم يتم رفض إجراء عملية زراعة كبد إلا بوجود سبب طبي يمنع ذلك أو عدم موافقة متبرع.