تحذيرات من سقوط أمطار رعدية بالبحر الأحمر.. ورفع حالة الطوارئ

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومديريات المحافظة، تحسبا لسقوط الأمطار طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري، طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتي أفادت باحتمال سقوط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل حبال البحر الأحمر على مدار ساعات اليوم.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول واستعداد التمركزات المحددة في كل مدينة والمزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط.

توقعات بسقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ووجهت المحافظة شركة المياه برفع أغطية المطابق للتخلص من المياه الزائدة، وأصدرت تعليمات لمديرية التموين بتوفير الدقيق بجميع المستودعات بجميع المدن والسلع الغذائية والمواد التموينية، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق بالمحافظة، وأن تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحدث فور وقوعه في حال سقوط الأمطار، وعلى مديرية الطرق.