إطلاق أول سيارة صينية طائرة في عام 2024

تسعى شركة AeroHT، التي تنتمي لشركة Xpeng للسيارات الكهربائية، إلى الحصول على شهادة صلاحية الطيران، مما يعني أنها قريبة من تحقيق المبيعات المسبقة للسيارات الطائرة في الربع الرابع من هذا العام.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة Xpeng «هي شياوبينج» أن "السفر الجوي على ارتفاعات منخفضة يحمل إمكانيات كبيرة لنمو قطاع السيارات"، وقد أكد ذلك خلال معرض Auto China 2024.

وعلى الرغم من أن شركة AeroHT لم تحدد بالضبط متى ستطلق سيارتها الطائرة أو ما هو السعر المتوقع لها، إلا أنها بدأت في تطويرها منذ مدة.

وفي مؤتمر صحفي بمعرض Auto China 2024، أشارت الشركة إلى أن سياراتها الطائرة، المعروفة باسم eVTOL، ستوفر خيارًا جديدًا لوسائل النقل العام وتمكن الركاب من تفادي الازدحام المروري، مما يجعل السفر أكثر راحة وسهولة.

وتعد السيارات الطائرة خطوة جديدة ومبتكرة في صناعة السيارات، تجسد التطور المستمر والابتكار في مجالات النقل والتنقل، وتظهر الصين كمحور رئيسي للتطور التكنولوجي والتقدم في هذا المجال.