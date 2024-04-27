عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق أول سيارة صينية طائرة في عام 2024

سيارة طائرة
سيارة طائرة

تسعى شركة AeroHT، التي تنتمي لشركة Xpeng للسيارات الكهربائية، إلى الحصول على شهادة صلاحية الطيران، مما يعني أنها قريبة من تحقيق المبيعات المسبقة للسيارات الطائرة في الربع الرابع من هذا العام.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة Xpeng «هي شياوبينج» أن "السفر الجوي على ارتفاعات منخفضة يحمل إمكانيات كبيرة لنمو قطاع السيارات"، وقد أكد ذلك خلال معرض Auto China 2024.

وعلى الرغم من أن شركة AeroHT لم تحدد بالضبط متى ستطلق سيارتها الطائرة أو ما هو السعر المتوقع لها، إلا أنها بدأت في تطويرها منذ مدة.

وفي مؤتمر صحفي بمعرض Auto China 2024، أشارت الشركة إلى أن سياراتها الطائرة، المعروفة باسم eVTOL، ستوفر خيارًا جديدًا لوسائل النقل العام وتمكن الركاب من تفادي الازدحام المروري، مما يجعل السفر أكثر راحة وسهولة.

وتعد السيارات الطائرة خطوة جديدة ومبتكرة في صناعة السيارات، تجسد التطور المستمر والابتكار في مجالات النقل والتنقل، وتظهر الصين كمحور رئيسي للتطور التكنولوجي والتقدم في هذا المجال.

سيارة صينية سيارة طائرة للسيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

موضوعات متعلقة

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

باستثمار 600 مليون جنيه استرليني.. إطلاق سيارة ميني آيسمان الجديدة

فولكس فاجن تخطط لغزو سوق السيارات الكهربائية الصيني والتحالف مع شركات التكنولوجيا

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف أخر تطورات المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

إجراءات عاجلة لحماية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الغش والتسريب

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

استعدادات الأهلي لبعثة تونس لمواجهة الترجي في النهائي الإفريقي| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق أول سيارة صينية طائرة في عام 2024

نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة حسام حسن في حفل خطوبتها.. فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور.. شاهد

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ