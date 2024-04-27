امتحانات الثانوية العامة 2024 | وزير التعليم يصدر تعليمات عاجلة بشأنها الآن

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع قيادات التعليم في الإدارات والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ، شدد خلالها على ضرورة الاستعداد الجيد لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكيد على انضباطها .

كما شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه اليوم مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما كبيرا بحسن سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من ٨٠٠ ألف طالب، حيث تحرص الوزارة على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة؛ حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 (البابل شيت) إلكترونياً، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم، وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مشددةً على أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.