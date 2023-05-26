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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. زوج لمحكمة الاسرة: ضربتني بالشلوت في الشارع.. حكاية المتسول الثري.. تفاصيل قط.ع طالب أذن صديقه بشبرا الخيمة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها مأساة زوج اساءت زوجته معاملته وضربته وسط الشارع بسبب خسارة أمواله واكتشاف مبالغ مالية طائلة مع متسول وقطع طالب لاذن صديقه في القليوبية. 

 

 

عصام يصرخ أمام محكمة الأسرة: ضربتني بالشلوت في الشارع علشان خسرت فلوسي

 

"خدتني لحم ورميتني عضم كانت بتمثل الحب عليا لمدة ٩ سنين ولما اتعرضت لأزمة وخسرت فلوسي والمحل بتاعي بقت تضربني وتشتمني لدرجة إنها رنتني علقة وسط الشارع".. كلمات باكية القاها زوج أمام محكمة الأسرة بالزيتون مدافعها عن نفسه في دعوى الخلع التي أقامتها زوجته.

 

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

 

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخص وبحوزته مبالغ مالية من أعمال التسول بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

بيهزروا بعد الامتحان .. طالب يقط.ع أذن زميله بشبرا الخيمة

 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة).

 

مرور الجيزة تعيد فتح محور 26 يوليو بعد إغلاقه 12 ساعة

 

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، محور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل بمحطة وادي النيل.

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