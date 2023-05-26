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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

المتهم
المتهم

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخص وبحوزته مبالغ مالية من أعمال التسول بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بأعمال التسول واستجداء المارة، إضافة لقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعياً بحسابه بالبريد تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية - فيزا كارت - ١٨ قرص لعقار التامول المخدر، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أعمال التسول إستجداء المارة المتسول امن القاهرة تسول مديرية أمن القاهرة

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