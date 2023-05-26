عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيهزروا بعد الامتحان .. طالب يقط.ع أذن زميله بشبرا الخيمة

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة).

 بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالأذن") بتضرره من (آخر - مقيم بذات الناحية) لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض وذلك لحدوث مشادة بينهما عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح مما تسبب فى إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن أداء الامتحان الأجهزة الامنية الامتحانات القليوبية انتهاء الامتحانات سلاح ابيض مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

ترشيحاتنا

سفير مصر في بريطانيا يلقي كلمة خلال "قمة صفر انبعاثات" بلندن

أسعار الذهب في مصر تتراجع 30 جنيها.. تفاصيل

هنجملها تضع استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة لزراعة 450 ألف شجرة وشتلة

صور جديدة صادمة للشمس.. تفاصيل يراها البشر لأول مرة

السفارة الفلسطينية في بيلاروس تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

مصر تكرم ضمن الدول الأكثر إسهاما في حفظ السلام والأمن الدوليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ