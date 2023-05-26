بيهزروا بعد الامتحان .. طالب يقط.ع أذن زميله بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة).

بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالأذن") بتضرره من (آخر - مقيم بذات الناحية) لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض وذلك لحدوث مشادة بينهما عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح مما تسبب فى إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.