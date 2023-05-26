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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصر تصلي على النبي .. علماء الأزهر والأوقاف: فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام لا تحصى ولا تعد

علماء الأزهر والأوقاف
علماء الأزهر والأوقاف

انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (أسوان)، اليوم الجمعة 26/ 5/ 2023م، وتضم (عشرة علماء) : خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

فضائل الصلاة على النبي 

وقد أكد علماء الأزهر والأوقاف أن الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) دليل الحب، وباب القرب؛ وعلامة على صدق الإيمان، وإجابة لأمر الله تعالى لنا في كتابه الكريم، حيث يقول سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ".


كما أوضحوا أن للصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) فضائل عظيمة، ومحاسن جليلة، فهي دليل كرم النفس وسخاء المشاعر، فالكريم مَن ظَهَر حبُّه على جوارحه، فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه (صلى الله عليه وسلم)، والبخيل محروم من ذلك كله، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "البخيلُ الذي من ذُكِرْتُ عندَه فلم يُصَلِّ عليَّ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ"، والصلاة والسلام على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) بركة المجالس، وسبب لرحمة أهلها يوم القيامة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ (صلى الله عليه وسلم) إِلا كَانَ مَجْلِسُهُمْ عَلَيْهِمْ ترَةً [أي: حسرة وندامة ونقصانًا] يَوْم القِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ".

كما بينوا أن من فضائل الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم): نَيْلُ رحمة الله وعميم فضله بكثرةِ الصَّلاة والسَّلام عليه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى اللَّهُ عليهِ عشرًا"، عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو ساجد فأطال السجود، قال: أتاني جبريل، قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ للهِ شُكْرًا"، فما أعظمه من فضل، وما أكرمه من شرف، ومن فضائل الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم): نيل شفاعته (صلى الله عليه وسلم) في الآخرة، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "أولى النَّاسِ بي يومَ القيامةِ أَكثرُهم عليَّ صلاةً"، ومنها: استغفارُ الملائكة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما مِن مُسلِمٍ يصلِّي عليَّ إلَّا صلَّت عليهِ الملائِكةُ ما صلَّى علَيَّ، فليُقلَّ العَبدُ من ذلِكَ أو ليُكثِرْ"، وكذلك من فضائل الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم)مغفرة الخطايا والسيئات، ورفعة الدرجات، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللَّهُ عليهِ عشرَ صلواتٍ، وحُطَّت عنهُ عَشرُ خطيئاتٍ، ورُفِعَت لَهُ عشرُ درجاتٍ"، وعن أبي طلحة الأنصاريّ (رضي الله عنه) قال: أصبح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يومًا طَيِّبَ النّفس يُرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيّب النّفس يُرى في وجهك البشر، قال (صلى الله عليه وسلم): "أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ ربِّي (عزّ وجلّ)، فقال: مَنْ صلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَناتٍ، وَمَحا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا".

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كما أضافوا أن من فضائل الصلاة والسلام على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم): كفاية الهموم ومغفرة الذنوب، فعن أبي بن كعب (رضي الله عنه)، أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم): يا رسولَ اللهِ، إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ، فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي؟ فقال: (مَا شِئْتَ)، قال: قلتُ الربعَ؟ قال: (ما شئْتَ، فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ)، قلتُ: النصفَ؟ قال: (ما شئتَ، فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ)، قال: قلْتُ: فالثلثينِ؟ قال: (ما شئْتَ، فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ)، قلتُ: أَجْعَلُ لكَ صلاتي كُلَّهَا؟) قال: (إذًا تُكْفَى همَّكَ، ويغفرْ لكَ ذنبُكَ)، ومن فضائل الصلاة والسلام على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) تشريف المصلِّي عليه بردِّ رسولنا الكريم السلامَ عليه؛ حيث يقول (عليه الصلاة والسلام): (إنَّ للَّهِ ملائِكةً سيَّاحينَ في الأرضِ يبلِّغوني عن أمتيَ السَّلامَ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (أكْثِرُوا الصلاةَ عليَّ، فإنَّ اللهَ وكَّلَ بي ملَكًا عند قبري، فإذا صلَّى عليَّ رجلٌ من أُمَّتِي قال لي ذلك المَلَكُ: يا محمدُ، إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ صلَّى عليك الساعةَ).

ولا شك أن فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام)، لا تُحصى ولا تُعد، فمنها ما ظهر، ومنها ما يجل عن العد والحصر؛ إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها إلا من ذاق، فمن ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ويكفي ملازمها راحة النفس والبال، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وتذوق حلاوة الإيمان؛ حيث يقول نبيّنا (صلى الله عليه وسلم: "ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) رَسُولًا".
وقد شارك في القافلة كل من:
1. الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان - مدير الدعوة - ساحة المدينة - شارع أبطال التحرير.
2. الشيخ/ مصطفى أحمد الدسوقي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - منصور حمادة - شارع عباس فريد مدينة أسوان.
3. الشيخ/ عبد الحميد أحمد محمد حفني  - إمام وخطيب - النصر - كورنيش النيل مدينة أسوان. 
4. الشيخ/ رضوان عويس عبد الله  - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - المطار - شارع المطار
5. الشيخ/ سعيد عبد الستار نطرى محمود - إمام وخطيب - المسجد الجامع - كورنيش النيل – الجزيرة.
6. الشيخ/ حسين حسن بكري خليل  - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - التوبة - التأمين.
7. الشيخ/ أحمد عبد الراضي محمد أحمد - إمام وخطيب - محمد إبراهيم أبو شوك - ش كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية.
8. الشيخ/ عبد الله طه سالم  - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الشيخ علي - أبو الريش قبلي نجع الشيخ علي غرب.
9. الشيخ/ طه محمد إبراهيم جعفر - إمام وخطيب - العمري - الناصرية - الحكروب.
10. الشيخ/ أحمد محمد عبد اللطيف  - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - عبد الغني موسى - الحصايا الشادر القديم مدينة أسوان.

الأزهر قافلة دعوية مشتركة وزارة الأوقاف علماء الأزهر الشريف فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فضائل الصلاة على النبي الصلاة على النبي

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