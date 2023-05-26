إطلالات "عملت صداع"| "قميص" أحمد سعد و"ذهب" الليثي و"حَلق" الهضبة الأكثر إثارة للجدل

المطرب أحمد سعد يرتدي قميص شفاف.. حالة كبيرة من الجدل أثارها عدد من النجوم بسبب إطلالاتهم التي استغربها عدد من الجمهور، حيث سبقه عدد أخر من النجوم.

وفي هذا السياق يرصد موقع صدى البلد الإخباري، إطلالات النجوم الغريبة قبل ذهب محمود الليثي.

أحمد سعد

سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من ملابس الفنان أحمد سعد خلال حفله في جدة.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد والذي كان شفاف و مخرم بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

فيما لقى جمهور أحمد سعد صدمة بعد ارتدائه حلق خلال حفله في جدة.

أحمد سعد

ابن راغب علامة

أثار لؤي، نجل راغب علامة الجدل مرة أخرى بعد ظهوره مؤخرا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بلوك غريب.

وارتدى نجل راغب علامة، بنطال باللون الأسود نسق معه تريكو ضيق باللون الأسود مع خطوط بالوان متعددة وأكمل إطلالته بحقيبة يد وصفها المتابعين بـ ”الحقيبة النسائية” باللون الأحمر من ماركة عالمية الأمر الذي أثار الجدل بين الجمهور.

دافع الفنان راغب علامة عن ابنه لؤى الذى ظهر مرتديا زى نسائى أثناء إحدى المناسبات الخاصة بعرض أزياء.

وقال راغب علامة فى لقاء ببرنامج الجديد اللبناني : "لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في المستوى ده، والماركات بتكلموا ويقولوا البس ده سواء زي نسائي أو الممتلئ بالزهور، وحرام الهجوم عليه، ولم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم عليا ادفعهم فلوس عشان يبقوا معايا بدل الهجوم عليا،، وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور.

ابن راغب علامة

محمود الليثي

طالت الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب في رقبته.

وارتدي محمود الليثي، سلسلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزنها ٢ كيلو جرام .

محمود الليثي

أحلام الشامسي

أحيت المطربة أحلام، مؤخرا، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها القرط (الحلق) الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السويال ميديا وتحديدا الفيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.

كما كتب آخر، تعليقًا لـ أحلام الشامسي: النجف مكان يتعلق فى السقف مش فى الودان، أم البعض الأخر فقد سخر منها قائلا: أيه اللى إنتى عملاه ده يا صندوق على غرار جملة عادل إمام الشهيرة فى فيلم بخيت وعديلة.

أحلام الشامسي

دينا الشربيني

وفي منتصف فبراير الجاري، أثارت الفنانة دينا الشربينى الجدل بعد تداول صور جديدة من آخر جلسة تصوير لها.

وظهرت دينا الشربنى بإطلالة غريبة مرتدية فستان قصر مكشوف الصدر يشبه الوردة واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة ونظارة الشمس لإبراز إطلالتها.

دينا الشربيني غريبة

عمرو دياب

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل بسبب ظهوره مرتديا حلق في أذنه، ما جعل ردود الأفعال تتباين حول اطلالته.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها عمرو دياب، مرتديا حلق، وفي العام الماضي، دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_دياب_لابس_حلق، بعد ظهور الفنان عمرو دياب فى إعلانه الأخير مُرتديًا حلق فى أحد المشاهد ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتأييد آخرون.

حلق عمرو دياب

سامو زين

وفي أول نوفمبر الجاري، تعرض الفنان سامو زين لسيل من الانتقادات بسبب ظهوره بـ توب شفاف أثناء الترويج الحدث كليباته الغنائية والتي تحمل اسم حب حب.

وظهر سامو زين بإطلالة غريبة وعلق على الفيديو: سعيد بالتعاون مع المصمم العالمي وليد عطا الله في الكليب الجديد".

سامو زين

فنان تونسي بأحمر شفاه

وفي أول نوفمبر الجاري، أيضا أثار الفنان التونسي هيكل علي الجدل بعد ظهوره على السجادة الحمراء في ختام مهرجان قرطاج بملابس غريبة .

وظهر هيكل علي يضع أحمر شفاه ويرتدي ملابس غريبة وهو ما عرضه للانتقاد الشديد على السوشيال ميديا.

هيكل علي

تيشيرت أحمد سعد

وفي شهر مايو 2022، ظهر الفنان أحمد سعد بإطلالة غريبة في حفله بالحديقة الصينية بمدينة نصر وبدأ الحفل بغناء "جت الملوك" التي قدمها سابقا مع عنبة.

أحمد سعد

شعر محمد رمضان

وفي شهر سبتمبر 2022، نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان بإطلالة جديدة بذيل حصان في شعره، وعلق قائلا: “مساء الخير”.

محمد رمضان

منى زكي

وفي شهر يناير الماضي، نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت منى زكي متصدرة غلاف إحدى المجلات بعدة إطلالات مختلفة، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأبيض وقصة شعر مختلفة.

منى زكي

ويجز

وفي شهر أكتوبر 2021، ظهر مغني الراب ويجز ، بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدى بدلة بشكل غريب شبهها الحضور بـ زي شخصية فطوطة للفنان الراحل سمير غانم.