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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص عربية رياضية من فولكس فاجن.. 5 ماركات "زيرو" تبدأ بـ 465 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

171 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سوبارو امبريزا| صور

شهدت قائمة سيارات شركة سوبارو اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، زيادة سعرية جديدة هي الأحدث خلال العام الجاري 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة امبريزا الشهيرة بقيمة إجمالية بلغت 171 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

 

أرخص سيارة رياضية من فولكس فاجن في مصر.. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية "فولكس فاجن" العديد من السيارات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والـ SUV الرياضية، ومنها النسخة الشهيرة تي روك موديل 2023.

 

بسعر يبدأ من 465 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

تتعدد السيارات المطروحة داخل السوق المحلي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب القدرات الفنية وبلد المنشأ.

 

بأقل سعر وأفضل من الصيني .. اشتري "جيب رينيجيد" الرياضية

استطاعت شركة جيب عملاقة تصنيع السيارات، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة، منها النسخة رينيجيد، والتي تعتبر هي اصغر اصدارات العلامة التجارية الامريكية، بالاضافة إلى سعرها التنافسي مقارنة ببعض السيارات الرياضية الصينية.

 

5 سيارات يابانية في مصر .. تبدأ من 430 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على العديد من سيارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تكسب شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى الاعتمادية والسمعة الطيبة الخاصة بالعملاق الياباني، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعنصر التصميم ايضا.

 

5 خطوات ضرورية قبل شراء سيارة مستعملة

عند شراء سيارة مستعملة لا بد أن نتبع بعض الخطوات المهمة، حتى لا نقع في الكثير من المشكلات، ولكي نحافظ على القيمة المدفوعة في النسخة المختارة، بالإضافة إلى تجنب العيوب الكبيرة، فبعض السيارات تشتهر بالأعطال، وتبقى كلمة السر حول نقطة هامة وهي "الفحص" الجيد.

 

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

تواصل شركة برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها وتعزيز تواجدها، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة للنسخة القوية Mercedes-AMG GT 63 S E Performance، والتي ظهرت بالعديد من الترقيات الفنية، إلى جانب حصولها على عدة ترقيات داخلية، بالإضافة إلى الناحية الخارجية أيضا.

 

أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة .. صور

تواصل شركة أستون مارتن الانجليزية من تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت الستار عن نسختها الجيدة DB12، والتي تأتي تازمنًا مع مرور 75 عامًا على انطلاق عائلة طرازات DB الشهيرة، و 110 عامًا على تأسيس شركة استون مارتن الانجليزية عملاقة تصنيع السيارات.

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