شاهد| كيف ودع سفير كوريا المصريين بعد انتهاء ولايته

قالت منى الشاذلي، أن سفير كوريا واحد من أفضل السفراء الذين لاقوا حب من الشعب المصري، لأنه كان قريبا من المواطنين، معلقة: “القاهرة ستفتقد سفير كوريا”.

وعرضت منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج “معكم” عبر فضائية “سي بي سي”، رسالة وداع سفير كوريا في مصر، حيث عرضت فيديو للسفير الكوري وهو في معبد أبو سمبل، وهو من أمام أهرامات الجيزة، وهو في الأقصر وأسوان.

لن أنسى ما تعلمته من الشعب المصري".

وخلال الفيديو للسفير الكوري في مصر، هونج جين أووك، قال: "كنت مبسوط جدًا وشكرًا ليكم، ولن أنسى ما تعلمته من الشعب المصري".