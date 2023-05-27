صاحبة ذهبية إفريقيا في المصارعة الشاطئية: جوائز الألعاب الفردية لا تتناسب مع قيمة البطولات

تحدثت سمر حمزة، المصنفة الأولى عالميا والحائزة على ذهبية إفريقيا في المصارعة الشاطئية، عن قيمة الجائزة المالية التي تحصل عليها لفوزها بذهبية إفريقيا، قائلة: “قيمة الجوائز في الألعاب الفردية أقل من الألعاب الجماعية”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc masr": " نتمنى ناخد نصف مليون، انزل شوية"، فعقب أديب: “بتجيبي ذهبية وأنزل عن كده، طب بتاخدي 100 ألف”.

وتابعت: "ياريت ناخد 100 ألف، ولا حتى 20 ألف.. انزل سيكا"، معربا عن دهشته من ضعف قيمة الجائزة المالية، قائلا: "يالهوي أنزل سيكا.. يعني حتى مبتاخديش 1000 دولار ونفكهم من البنك.. بعد السيكا دي في حاجات تحزن".