أخبار التكنولوجيا| هواوي تطلق موبايل جديد بذاكرة 12 جيجابايت.. راسل أي حد بدون رقم موبايله ميزة جديدة فى واتساب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمكنت شركة واحدة ناشئة في أن تحدث أكبر تغيير في عالم الإنترنت مع طرحها أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي “ تشات جي تي بي ” ChatGPT، استطاعت "أوبن إيه آي" OpenAI الصغيرة ولكن المدعومة ماليا من قبل مايكروسوفت أن تحدث زخما كبيرا في قطاع التكنولوجيا وأن تشعل شرارة البدء في تسليح جديد من نوعه، وهو سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة "نيورالينك" Neuralink المتخصصة في تطوير الرقائق الإلكترونية الحوسبية الداعمة للعقل البشري والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعطت الضوء الأخضر لبدء أولى تجاربها السريرية على البشر.

مع ارتفاع وتيرة التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ، أصبحت روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين تقوم بعدد كبير من المهام، منها الإجابة على الأسئلة المختلفة، وتصميم نماذج دراسية للمواد المدرسية المختلفة، عمل ملخصات للنصوص الكتابية والفيديوهات، وتقديم المشورة بشأن الأمور الحياتية الأخرى.

أطلقت عملاق التكنولوجيا الصينية، هواوي Huawei أحدث هواتفها الذكية من الفئة الرائدة مع عائلة Huawei P60 مارس الماضي في ذلك الوقت ، تم إطلاق نسخة البرو في تكوينين مختلفين، واحد مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت والثاني مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أطلقت اليوم شركة فيفو Vivo الصينية هاتفين جديدين من سلسلة Y متوسطة المدى في إندونيسيا، وهي طرازات فيفو Y36 4G و فيفو Y36 5G. كلا الهاتفين لهما نفس المواصفات تقريبا مع اختلاف دعم الشبكات ووحدة المعالجة المركزية.

يعتبر تطبيق "واتساب" هو المفضل لدى ملايين الأشخاص حول العالم، لذلك تستمر شركة "ميتا" الأم، في التطوير من إمكانياته؛ لتقديم أفضل خدمة للمستخدم تضمن له البقاء في الصدارة.