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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تطلق موبايل جديد بذاكرة 12 جيجابايت.. راسل أي حد بدون رقم موبايله ميزة جديدة فى واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

تمكنت شركة واحدة ناشئة في أن تحدث أكبر تغيير في عالم الإنترنت مع طرحها أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي “ تشات جي تي بي ”  ChatGPT، استطاعت "أوبن إيه آي" OpenAI الصغيرة ولكن المدعومة ماليا من قبل  مايكروسوفت  أن تحدث زخما كبيرا في قطاع التكنولوجيا وأن تشعل شرارة البدء في تسليح جديد من نوعه، وهو سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

 

إيلون ماسك يبدأ التجارب السريرية للشريحة الدماغية في البشر

أعلنت شركة "نيورالينك" Neuralink المتخصصة في تطوير الرقائق الإلكترونية الحوسبية الداعمة للعقل البشري والمملوكة لرجل الأعمال  إيلون ماسك  أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعطت الضوء الأخضر لبدء أولى تجاربها السريرية على البشر.

 

5 نصائح تساعدك في استخدام ChatGPT وBard بكفاءة عالية

مع ارتفاع وتيرة التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ، أصبحت روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين تقوم بعدد كبير من المهام، منها الإجابة على الأسئلة المختلفة، وتصميم نماذج دراسية للمواد المدرسية المختلفة، عمل ملخصات للنصوص الكتابية والفيديوهات، وتقديم المشورة بشأن الأمور الحياتية الأخرى.

 

هواوي تطلق موبايل جديد بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت

أطلقت عملاق التكنولوجيا الصينية،  هواوي  Huawei أحدث هواتفها الذكية من الفئة الرائدة مع عائلة Huawei P60 مارس الماضي في ذلك الوقت ، تم إطلاق نسخة البرو في تكوينين مختلفين، واحد مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت والثاني مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

 

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

أطلقت اليوم شركة  فيفو  Vivo الصينية هاتفين جديدين من سلسلة Y متوسطة المدى في إندونيسيا، وهي طرازات  فيفو  Y36 4G و  فيفو  Y36 5G. كلا الهاتفين لهما نفس المواصفات تقريبا مع اختلاف دعم الشبكات ووحدة المعالجة المركزية.

 

هتراسل أي حد على WhatsApp من غير رقم موبايله.. ميزة ثورية جديدة

يعتبر تطبيق "واتساب" هو المفضل لدى ملايين الأشخاص حول العالم، لذلك تستمر شركة "ميتا" الأم، في التطوير من إمكانياته؛ لتقديم أفضل خدمة للمستخدم تضمن له البقاء في الصدارة.

 

 

 

 

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