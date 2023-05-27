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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

Vivo Y36
Vivo Y36

أطلقت اليوم شركة  فيفو  Vivo الصينية هاتفين جديدين من سلسلة Y متوسطة المدى في إندونيسيا، وهي طرازات  فيفو  Y36 4G و  فيفو  Y36 5G. كلا الهاتفين لهما نفس المواصفات تقريبا مع اختلاف دعم الشبكات ووحدة المعالجة المركزية.

مواصفات Vivo Y36

يأتي كل من Vivo Y36 و Y36 5G مع شاشة عرض نوعها LCD ونجد في المنتصف الأعلى فتحة ثقب بها كاميرا سيلفي، الشاشة مقاس 6.44 بوصة، تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز. يحتوي الجهاز على تصميم زجاجي ديناميكي في اللوحة الخلفية ويحتوي على جزيرة كاميرا مربعة التصميم، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة.

Vivo Y36

بالنسبة لإمكانيات التصوير، يتميز Vivo Y36 4G و Y36 5G بكاميرات خلفية ثنائية العدسات، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل مقترنة بفلاش LED. مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، تم تجهيز Vivo Y36 4G بمعالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 680 ، بينما يتم تشغيل Y36 5G بواسطة معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 6020. يحتوي كلا الهاتفين على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة عشوائية افتراضية 8 جيجا بايت وسعة تخزين أصلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD. 

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يحزم جهاز فيفو واي 36 الجديد بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 المعتمد في عمله على واجهة مستخدم Funtouch OS 13 من فيفو.

Vivo Y36

يبلغ سعر الإصدار Vivo Y36 الداعم حتى شبكات الجيل الرابع فقط 3،399،000 روبية إندونيسية (1،668 يوان صيني) ويتم تقديمه بألوان Glitter Aqua و Meteor Black. سيكون الهاتف الذكي متاحًا للطلب المسبق في إندونيسيا في الفترة من 25 إلى 31 مايو. لم تعلن Vivo عن سعر Y36 5G ولكنه سيتوفر باللونين الأخضر الكريستالي والأسود الغامض.

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