فيفو تطلق رسميا موبايل متوسط المدة جديد.. اعرف مواصفاته

كشفت شركة "فيفو" اليوم الأربعاء، عن طراز هاتفها الذكي الجديد S17e ، وهو إضافة إلى تشكيلة هواتفهم متوسطة المدى، أصبح الجهاز متاحًا للشراء من خلال الموقع الرسمي للشركة حتى قبل إطلاق سلسلة S17 بالكامل رسميًا.

التصميم والشاشة

يتميز موديل Vivo S17e بتصميم جذاب وعصري مع شاشة عرض منحنية الحواف نوع AMOLED مقاس 6.78 بوصة 10 بت توفر دقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. نجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في ثقب أعلى الشاشة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

Vivo S17e

تحت الغطاء ، يتم تشغيل موبايل فيفو S17e بواسطة معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 7200 متوسطة المدى. تشتمل وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة على ثنائي النواة Cortex-A75 بتردد 2.8 جيجاهرتز ونوى سداسية من Cortex-A55 بتردد ميقاتي 2.0 جيجاهرتز جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G610 MC4 مع واجهة مستخدم OriginOS 3 ،ونظام تشغيل أندرويد 14، ويدعم اتصال Wi-Fi 6 و 5G.

الذاكرة والتخزين

يأتي فيفو S17e بثلاثة تكوينات أو إصدارات تتنوع حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، 8/128 جيجابايت و 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت. ومع ذلك ، لا توجد فتحة لكارت ميموري إضافي، مما يعني أنه لا يمكن توسيع وحدة التخزين الداخلية.

فيما يتعلق بالتصوير، نجد في اللوحة الخلفية للهاتف إعداد كاميرا مزدوجة يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 64 ميجابكسل ومستشعرًا إضافيًا بدقة 2 ميجابكسل ، تم تصميمه للمساعدة في إزالة الخلفية في اللقطات الشخصية. تتميز الكاميرات بميزات مثل التركيز التلقائي وتثبيت الصورة البصري وبالتالي تكون الصورة أكثر جودة وحدة في الألوان وتباينها.

Vivo S17e

يعمل الجهاز ببطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 4600 مللي أمبير في الساعة ، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات من خلال منفذ USB-C.

تم تجهيز S17e بمجموعة من المستشعرات ، بما في ذلك مقياس التسارع والبوصلة والجيروسكوب ومستشعر القرب. كما أنه يدعم الصوت عالي الدقة ويتميز بإمكانية استخدام شريحتي اتصال أي بطاقتي SIM.

التوفر والتسعير

يتوفر Vivo S17e بثلاثة ألوان مختلفة تناسب الأذواق المختلفة، وهي الذهبي والأزرق والأسود الليلي

يتوفر Vivo S17e حاليًا للشراء عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية، مع تكوين 8/128 جيجابايت يبدأ من 2099 يوان صيني (300 دولار / 275 يورو). يبلغ سعر الإصدارين 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت 2299 يوان صيني (325 دولارًا / 300 يورو) و 2499 يوانًا صينيًا (355 دولارًا / 330 يورو) على التوالي.